Monkey Master | John Woo lavora a un film sul supereroe cinese

Advertising

GioelePaglia : John Woo produttore del film di Monkey Master, il personaggio creato da Stan Lee - badtasteit : John Woo produttore del film di #MonkeyMaster, il personaggio creato da Stan Lee - Voto10 : John Woo produrrà l?adattamento di Monkey Master - priyo_vijay : @Master_Harishvj @actorvijay Illa un Peru monkey ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Monkey Master

Quotidiano.net

Il regista, sceneggiatore e produttore John Woo sta lavorando a un film con protagonista il supereroe cinese, nato dalla penna di Stan Lee e ispirato al personaggio letterario del re delle scimmie. Woo, autore di titoli come 'Face/Off', 'A Better Tomorrow' e 'The Killer', è al momento ...Quando due leggende si incontrano, fanno la storia, o almeno speriamo sia questo il caso. John Woo ha annunciato che produrrà un film live action su, basato su una storia inedita del 2016 scritta da Stan Lee assieme a Sharad Devarajan , che collaborerà in veste produttiva. Proprio nel 2016 Lee ne parlava in questi termini: Si tratta ...È l'adattamento di un fumetto di Stan Lee che non è mai stato pubblicato e che è ispirato al personaggio letterario cinese del re delle scimmie ...Il regista cinese John Woo sarà il produttore di un film sul supereroe cinese Monkey Master, rilettura di Monkey King, da una storia inedita di Stan Lee del 2016.