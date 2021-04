Max Pezzali | ' Ho collezionato tanti due di picche'

(Di venerdì 2 aprile 2021) 'Tento di raccontare un decennio per me formidabile partendo da uno che quegli anni li ha vissuti intensamente, anche attraverso i testi delle mie canzoni, oggetti e situazioni'. Max, in ...

Advertising

ZoomMagazineIT : Max Pezzali a Verissimo: “Grazie alle mie lettere d’amore oggi scrivo canzoni” - SpettacoliNEWS : A #Verissimo @MaxPezzali: 'Grazie alle mie lettere d'amore oggi scrivo canzoni' - prokofiev91 : @progwind Comunque paragonare Max Pezzali a Demetrio equivale a paragonare sfera ebbasta a Franco Corelli ????? - GammaStereoRoma : Max Pezzali Feat. Nek & Francesco Renga - Duri da battere - SMSNEWSOFFICIAL : A VERISSIMO MAX PEZZALI: “Grazie alle mie lettere d’amore oggi scrivo canzoni” -

Ultime Notizie dalla rete : Max Pezzali

'Tento di raccontare un decennio per me formidabile partendo da uno che quegli anni li ha vissuti intensamente, anche attraverso i testi delle mie canzoni, oggetti e situazioni'., in anteprima tv, sabato 3 aprile alle 16 su Canale 5 presenta a 'Verissimo' 'Max90 - La mia storia', il primo libro dedicato al suo percorso e alle emozioni degli Anni 90: A Silvia ...Nel salotto di Silvia Toffanin l'artista ha parlato del suo passato artistico e di quello che succederà appena finirà l'emergenza ...Max Pezzali ospite di Verissimo nella puntata del 3 aprile 2021 si racconta attraverso Max90 – La mia storia; anche lui ha scritto un libro, il primo, dedicato al suo percorso ma non solo. Le emozioni ...Nel salotto di Silvia Toffanin l'artista ha parlato del suo passato artistico e di quello che succederà appena finirà l'emergenza Coronavirus ...