Matt Gaetz: DOJ indaga per traffico sessuale (Di venerdì 2 aprile 2021) Il rappresentante della Camera della Florida Matt Gaetz è indagato dal Dipartimento di Giustizia USA per presunta relazione con una ragazza di 17 anni. L'indagine a carico di Gaetz è originata da una più ampia a carico di un suo conoscente su cui pendono 14 capi di imputazione, tra cui traffico sessuale di minore. Il

