Masters 1000 Miami 2021: Sinner batte Bautista in rimonta e vola in finale (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner ha sconfitto Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4, in occasione del match valido per le semifinali del Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro ha rimontato un set di svantaggio all’avversario spagnolo, mostrando ampi tratti del suo repertorio e mettendo in crisi il tennis usualmente pragmatico dell’opponente. L’altoatesino si è garantito il pass per la finale del prestigioso torneo statunitense, che affronterò contro uno tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. Inoltre, Sinner ha fatto un passo importante nel percorso tra i grandissimi del tennis internazionale, meravigliosamente inoltrato nell’Olimpo degli indimenticabili. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA Il primo set è stato caratterizzato da un’altalena di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikha sconfitto RobertoAgut per 5-7, 6-4, 6-4, in occasione del match valido per le semifinali deldi. L’azzurro hato un set di svantaggio all’avversario spagnolo, mostrando ampi tratti del suo repertorio e mettendo in crisi il tennis usualmente pragmatico dell’opponente. L’altoatesino si è garantito il pass per ladel prestigioso torneo statunitense, che affronterò contro uno tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. Inoltre,ha fatto un passo importante nel percorso tra i grandissimi del tennis internazionale, meravigliosamente inoltrato nell’Olimpo degli indimenticabili. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA Il primo set è stato caratterizzato da un’altalena di ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - Coninews : JANNIK SEI UNICO! ?? Sul cemento del #MiamiOpen @janniksin supera in tre set (5-7 6-4 6-4) Roberto Bautista-Agut e… - ElTrattore : RT @repubblica: ?? Tennis, Sinner batte Bautista Agut in tre set ed e' in finale al masters 1000 di Miami - BeatriceGulino : RT @Eurosport_IT: NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prima fina… -