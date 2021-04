“Ma sei uguale a Belen”. Tutti sorpresi: truccata così sembra un’altra persona. Pioggia di applausi (Di venerdì 2 aprile 2021) Belen Rodriguez, la madre con il trucco sembra un’altra persona. Una vera e propria lezione di make up quella su Veronica Cozzani. La bellezza della madre 58enne è sottolineata dal trucco che la figlia ha ben pensato per lei. E poco dopo, il risultato finale viene mostrato a Tutti sui social. I fan non possono che notare la somiglianza con una super Vip dal fascino intramontabile. Che ormai Belen sia diventata una vera maestra in fatto di make up è fuori discussione. Un talento innato, forse, ma anche tanta creatività con pochi semplici gesti e il risultato sembra un miracolo. La madre non ha certo bisogno di grandi stravolgimenti per essere bella, ma con un tocco in più, la 58enne è ancora più affascinante del solito oltre che quasi ‘irriconoscibile’ .



. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)Rodriguez, la madre con il trucco. Una vera e propria lezione di make up quella su Veronica Cozzani. La bellezza della madre 58enne è sottolineata dal trucco che la figlia ha ben pensato per lei. E poco dopo, il risultato finale viene mostrato asui social. I fan non possono che notare la somiglianza con una super Vip dal fascino intramontabile. Che ormaisia diventata una vera maestra in fatto di make up è fuori discussione. Un talento innato, forse, ma anche tanta creatività con pochi semplici gesti e il risultatoun miracolo. La madre non ha certo bisogno di grandi stravolgimenti per essere bella, ma con un tocco in più, la 58enne è ancora più affascinante del solito oltre che quasi ‘irriconoscibile’ .. Un ...

Advertising

thelondonboys47 : RT @spinax64: Pazzesco! Assurdo! Incomprensibile! La giustizia talvolta permette aberrazioni. Se non hai soldi sei fottuto!!! LA LEGGE È U… - EleForno : @mgiannotti_03 No, la ho io la risata uguale e io ammazzerei per il cibo, quindi in questo caso Harry sei te - borsatti_rita : RT @spinax64: Pazzesco! Assurdo! Incomprensibile! La giustizia talvolta permette aberrazioni. Se non hai soldi sei fottuto!!! LA LEGGE È U… - magdulka64 : RT @spinax64: Pazzesco! Assurdo! Incomprensibile! La giustizia talvolta permette aberrazioni. Se non hai soldi sei fottuto!!! LA LEGGE È U… - argentano5 : @GimboTognazzi Visto tutto, a me sei piaciuto molto, Scarano impressionante nella voce uguale ad Ilary, nota dolen… -

Ultime Notizie dalla rete : sei uguale Lucchinelli: io, Sheene, Nieto, i cattivi della 500 Rossi? La Yamaha va e se torna Marquez...... La Dunlop (Lucchinelli montava Michelin, nda) la fece uguale l'anno seguente'. Quell'anno il ... Nel contratto erano vietati lo sci e il motocross…' Quando ti sei reso conto di aver vinto il ...

In Italia è talmente tutto commedia che non si sa più cosa sia commedia e cosa no Dieci comici non devono ridere, ognuno deve rimaner serio per sei ore, di fronte alle battute e ... Davanti a LOL, uguale. E infatti, ogni volta che si ferma tutto perché qualcuno ha riso e va ammonito ...

Moto Guzzi V7 m.y. 2021, la prova de Il Fatto.it – Nuova ma sempre uguale a se stessa – FOTO Il Fatto Quotidiano La Dunlop (Lucchinelli montava Michelin, nda) la fecel'anno seguente'. Quell'anno il ... Nel contratto erano vietati lo sci e il motocross…' Quando tireso conto di aver vinto il ...Dieci comici non devono ridere, ognuno deve rimaner serio perore, di fronte alle battute e ... Davanti a LOL,. E infatti, ogni volta che si ferma tutto perché qualcuno ha riso e va ammonito ...