LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: sfortuna nera per Morbidelli, fatica Rossi. Alle 19.00 le FP2 (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA PROVE LIBERE MOTO3 – DIRETTA PROVE LIBERE MOTO2 15.35 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è Alle 19.00 per le FP2. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo! 15.32 E’ notte fonda invece per la Yamaha Petronas. Franco Morbidelli ha rotto addirittura due moto nell’arco di 20 minuti, peraltro con la medesima dinamica: è uscito del fumo bianco dal motore…Valentino Rossi è 17° a 1?146 da Vinales. Che fatica per un team che nel 2020 aveva dato spettacolo. 15.31 Turno interlocutorio per le Ducati, che con ogni probabilità hanno preferito non forzare in vista delle FP2 serali dove, con temperature molto più basse, cambierà tutto. 15.30 Cosa ci ha detto questa prima sessione? Vinales e le Suzuki possiedono il ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROVE LIBERE MOTO3 –PROVE LIBERE MOTO2 15.35 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è19.00 per le FP2. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo! 15.32 E’ notte fonda invece per la Yamaha Petronas. Francoha rotto addirittura due moto nell’arco di 20 minuti, peraltro con la medesima dinamica: è uscito del fumo bianco dal motore…Valentinoè 17° a 1?146 da Vinales. Cheper un team che nel 2020 aveva dato spettacolo. 15.31 Turno interlocutorio per le Ducati, che con ogni probabilità hanno preferito non forzare in vista delle FP2 serali dove, con temperature molto più basse, cambierà tutto. 15.30 Cosa ci ha detto questa prima sessione? Vinales e le Suzuki possiedono il ...

CanalplusMotoGP : #QatarGP ???? MotoGP Zarco quel spectacle ! Le Live : - matteopittaccio : RT @DAZN_IT: Il Gran Premio Tissot di Doha si avvicina ?? E noi domenica vi aspettiamo per un Instagram LIVE post gara di MotoGP con i nostr… - DAZN_IT : Il Gran Premio Tissot di Doha si avvicina ?? E noi domenica vi aspettiamo per un Instagram LIVE post gara di MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: si parte alle 14.40 FP1 importanti per Rossi e Morbidelli - #MotoGP #DIRETTA:… - FormulaPassion : #MotoGP | La cronaca live delle PL1 del #DohaGP, secondo appuntamento della stagione 2021, in programma sul circuit… -