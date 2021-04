LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: dalle 19.00 tutti in pista per la FP2, con la top 10 nel mirino (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Siamo al secondo appuntamento consecutivo sul tracciato qatariota, per cui sappiamo come (almeno sulla carta) dovrebbe svilupparsi questo fine settimana: il turno decisivo in vista delle qualifiche sarà questo. 18.20 Buongiorno e bentornati a Losail, tra 40 minuti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Doha DIRETTA PROVE LIBERE MOTO3 – DIRETTA PROVE LIBERE MOTO2 LA CRONACA DELLE FP1 DI MotoGP DOPPIA ROTTURA DEL MOTORE PER FRANCO MORBIDELLI NELLE FP1 15.35 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 19.00 per le FP2. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo! 15.33 Risultati e classifica FP1: 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’54.779 2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 Siamo al secondo appuntamento consecutivo sul tracciato qatariota, per cui sappiamo come (almeno sulla carta) dovrebbe svilupparsi questo fine settimana: il turno decisivo in vista delle qualifiche sarà questo. 18.20 Buongiorno e bentornati a Losail, tra 40 minuti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio diPROVE LIBERE MOTO3 –PROVE LIBERE MOTO2 LA CRONACA DELLE FP1 DIDOPPIA ROTTURA DEL MOTORE PER FRANCO MORBIDELLI NELLE FP1 15.35 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 19.00 per le FP2. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo! 15.33 Risultati e classifica FP1: 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’54.779 2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki ...

CanalplusMotoGP : #QatarGP ???? MotoGP Zarco quel spectacle ! Le Live : - GDoratori : RT @DAZN_IT: Il Gran Premio Tissot di Doha si avvicina ?? E noi domenica vi aspettiamo per un Instagram LIVE post gara di MotoGP con i nostr… - giovannizam : #MotoGP fra poco via alle #fp2 : aggiornamenti in #diretta su @Moto_it - gponedotcom : LIVE FP2 MotoGP Qatar 2 a Losail: cronaca diretta minuto per minuto: Seconda sessione di libere a Losail, probabilm… - Moto_it : @giovannizam commenta live il secondo GP della stagione. Tempi, analisi e dichiarazioni dei piloti, tutto in dirett… -