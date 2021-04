La moschea di Strasburgo fa parte del disegno di conquista dell’Europa da parte di Erdogan

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il video promozionale dellaEyüp Sultan atestimonia le pretese egemoniche di un certo Islam. Lo scrive la direttrice del mensile Causeur (Il Conversatore) Elisabeth Lévy. Un ragionamento, il suo, che aggiunge altro fuoco alle polemiche attorno al luogo di culto. Nella costruzione dellaè coinvolta infatti la Confederazione islamica Millî Görü?, considerata molto vicina al presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. La federazione si è rifiutata di firmare la Carta dei principi per l’Islam di Francia, testo proposto da Emmanuel Macron per stabilire una formale riaffermazione dei principi della Repubblica e quindi una piena compatibilità dell’Islam con i valori dell’ordinamento francese. Elisabeth Lévy: il paragone tra lae la Torre Eiffel “Per attirare donatori – scrive Lévy – questi ...

Oltre ad essere preoccupato per il finanziamento estero, e la conseguente ingerenza, ha tuonato con un comunicato stampa: 'Il sindaco verde difinanzia unasostenuta da una ......5 milioni di euro per lapiù grande del Continente. Ai restanti 30 milioni del progetto ci ... Cosìsarà incoronata capitale europea dell'islam.Il comune di Strasburgo finanzia il progetto, Parigi prova a bloccarlo. Sullo sfondo l'avanzata di un Islam conservatore legato a Erdogan, nemico di Macron ...Mentre tutta l'Europa è da un anno in preda al caos della (mala) gestione della pandemia, tra vaccini, aperture e chiusure, un nemico insidioso ha conquistato numerose posizioni, nel disinteresse di q ...