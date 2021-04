Juventus, quante difficoltà in campionato: sotto per 401 minuti (Di venerdì 2 aprile 2021) Mai come in questa stagione, la Juventus è sembrata una squadra in grossa difficoltà e con poche certezze. Il dato sui gol subiti Mai come in questa stagione, la Juventus è sembrata una squadra in grossa difficoltà e con poche certezze. Anche la difesa, solitamente punto d’appiglio, sta concedendo più del previsto. In questo campionato la Juventus si è trovata sotto nel punteggio per 401 minuti, già più di quelli che aveva passato in svantaggio in tutta la scorsa stagione di Serie A TIM (343). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Mai come in questa stagione, laè sembrata una squadra in grossae con poche certezze. Il dato sui gol subiti Mai come in questa stagione, laè sembrata una squadra in grossae con poche certezze. Anche la difesa, solitamente punto d’appiglio, sta concedendo più del previsto. In questolasi è trovatanel punteggio per 401, già più di quelli che aveva passato in svantaggio in tutta la scorsa stagione di Serie A TIM (343). Leggi su Calcionews24.com

Advertising

OptaPaolo : 9 - La Juventus ha segnato nove reti nel match contro la Pink Bari, tante quante le marcature delle pugliesi nell'i… - IgnazioMarca : @CorSport Quindi Recoba non fa testo in quel 98 e chissà quante Champions in più avrebbe la Juventus con il VAR e s… - Pall_Gonfiato : #Juventus, a breve la verità su #Szczesny: i bianconeri rischiano di perderlo? - SimoneMantegari : @AvvBiancoNero @chiosafq8 @CucchiRiccardo A quanti patteggiamenti è scesa la Juventus e quanti l’Inter? Quante pers… - SimoneMantegari : @AvvBiancoNero @chiosafq8 @CucchiRiccardo Non è che se si riceve una risposta alla quale non si è capaci di controb… -