Isola, Awed ferma il gioco: "E' nata la figlia di Fedez?" (Di venerdì 2 aprile 2021) La domanda di Awed che spiazza tutti portando il sorriso in studio Lo Youtuber 24enne ha portato il sorriso in studio durante la sesta puntata del surviving game condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti in studio Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Infatti a un certo punto del gioco, Awed ha fatto una domanda che nessuno si aspettava, lasciando tutti sorpresi e suscitando la risata generale dello studio. E' accaduto durante il momento delle nomination. Infatti Awed ne ha voluto approfittare per porre una domanda alla conduttrice. Invece di chiedere dei parenti, approfittando del momento nomination, Awed che ha nominato Daniela Martani, ha fatto una richiesta a Ilary Blasi: "Ilary posso fare una domanda? Visto che qui sembra che siamo fuori dal mondo…. è nata la ...

