Guardiola | “Con questi prezzi non compreremo nessun attaccante in estate”

In conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha parlato della situazione economica del suo club affermando che il City potrebbe star fermo questa estate, almeno con gli attaccanti: "Con la situazione economica del calcio mondiale di ora, ci sono più possibilità che non prenderemo un grande attaccante questa estate. Con i prezzi attuali non compreremo nessun attaccante, impossibile. Non possiamo permettercelo, tutti i club sono in difficoltà finanziaria, anche noi".

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Con Man City, Guardiola: 'Comprare un attaccante? A questi prezzi...' Commenta per primo Pep Guardiola , allenatore del Manchester City , dice la sua sul mercato degli attaccanti: 'Con i prezzi che girano non compreremo nessun attaccante, è impossibile, non possiamo permettercelo. Tutti i ...

I 50 giorni del Manchester City verso il titolo. O forse meno... Cinquanta giorni per mettere in bacheca il settimo campionato della storia del Manchester City, il terzo dell'era - Guardiola e negli ultimi quattro anni. In realtà, con l'attuale + 14 in classifica sul Manchester United, che deve però recuperare un match, il trionfo in Premier, con il turno conclusivo in programma ...

Inter, il Manchester City su Lukaku? Guardiola fa chiarezza Pep Guardiola ha parlato del mercato degli attaccanti in conferenza stampa commentando i nomi accostati al City per il dopo Aguero ...

