GP Doha | la Moto3 riparte da Masia

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #Moto3, Jaume #Masià impressiona e fa il vuoto nella FP1 del GP di Doha, bene #Foggia secondo, #Fenati 9° #DohaGP https://t… - sportface2016 : #Moto3, risultati prove libere #GPDoha2021 : la classifica dei tempi. #Masia il più veloce - OA_Sport : #Moto3, Jaume #Masià impressiona e fa il vuoto nella FP1 del GP di Doha, bene #Foggia secondo, #Fenati 9° #DohaGP - Gazzetta_it : #Libere #Moto3 #GPDoha, miglior tempo di Masia. Bene Foggia, secondo. Fenati è nono - dianatamantini : MOTO3 - Jaume Masiá è il migliore della prima sessione Moto3 del GP di Doha. Segue Dennis Foggia ad oltre mezzo sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Doha Moto3

terminato il primo turno di prove libere. Tutti i tempi delle Libere 1 delladi- le cui prove come detto iniziano venerdì 2 aprile - andrà in scena domenica 4 (Pasqua). ... La classe regina andrà in scena domenica dalle ore 19 mentre la prima gara, quella della, è ...Nelle prove libere di Moto3 sul circuito di Losail, in Qatar, lo spagnolo Jaime Masia, vincitore del primo GP stagionale, è il più veloce con il tempo di 2:05.360.Jaume Masià riparte nel migliore dei modi e, dopo la vittoria nella prima d'esordio della stagione, fa sua anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mon ...