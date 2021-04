FVG rimane in zona rossa (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi, ogni venerdì, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e dell’indice Rt, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze con il colore delle regioni. Ecco come cambieranno i colori delle regioni dal 6 aprile 2021 zona arancione: Sicilia, Sardegna, Liguria, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e la Provincia di Bolzano, a cui si Veneto, Marche e Provincia di Trento. zona rossa: Calabria, Campania, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Il prossimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità è previsto per venerdì 9 aprile. Leggi su udine20 (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi, ogni venerdì, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e dell’indice Rt, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze con il colore delle regioni. Ecco come cambieranno i colori delle regioni dal 6 aprile 2021arancione: Sicilia, Sardegna, Liguria, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e la Provincia di Bolzano, a cui si Veneto, Marche e Provincia di Trento.: Calabria, Campania, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Il prossimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità è previsto per venerdì 9 aprile.

Advertising

RaCapodistria : #Fedriga: “Il #FVG rimane in rosso ma l’#Rt è da zona gialla” - eletinco : @AGI_FVG Che significa stop nn verranno più rinnovati i contratti? E quindi si rimane senza lavoro? - IlFriuli : Al via le vaccinazioni a #SanVito. Buona adesione alle prenotazioni per la fascia 70-74 anni. @Riccardi_FVG : 'Rima… - somewherefvg : RT @IlFriuli: Ultimi giorni sulle piste da sci. Gli impianti del Fvg verso la chiusura di una sfortunata stagione: rimane aperto solo il po… - GibelliTiziana : RT @IlFriuli: Ultimi giorni sulle piste da sci. Gli impianti del Fvg verso la chiusura di una sfortunata stagione: rimane aperto solo il po… -