Futuro di Son distante dal Tottenham? (Di venerdì 2 aprile 2021) Tiene banco il Futuro di Son. Il giocatore sudcoreano sta disputando una stagione di altissimo livello. Assieme ad Harry Kane ha dato vita ad una delle coppie d'attacco più affiliate che il calcio recente ricordi. Anzi, sono diventati la coppia più prolifica e affiliata della storia della Premier League. Lo score è stato aggiornato il 7 marzo 2021 nella sfida contro il Crystal Palace. In totale i due gioielli Spurs si sono assistiti in ben 14 gol. Il record apparteneva da oltre 25 ad Alan Shearer e Chris Sutton della stagione 94/95, col Blackburn campione d'Inghilterra per la prima volta.Numeri alla mano la coppia Kane-Son ha prodotto ben 32 occasioni da rete, tre in più di Rashford e Bruno Fernandes. Ma vista la stagione altalenante della squadra londinese sia l'inglese che il coreano potrebbero lasciare il Tottenham. Quale sarà il ...

