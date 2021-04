Fedez annuncia una diretta per parlare della legge contro l’omotransfobia (Di venerdì 2 aprile 2021) La legge contro l’omobitransfobia promossa dal deputato del Pd Alessandro Zan è fra i temi attualmente più caldi e sensibili: gli episodi di omofobia che si consumano quasi quotidianamente nel nostro Paese hanno impresso una potente spinta propulsiva all’approvazione del ddl Zan che inserisce un’aggravante verso chi commette atti discriminatori, persecutori o addirittura violenti nei confronti delle persone appartenenti alla communità LGBT+. Diversi esponenti del mondo della musica e dello spettacolo si sono uniti nella corale richiesta di approvare la legge Zan come Elodie, Levante, Michele Bravi, Mahmood e Fedez. In modo particolare, la lotta contro l’omofobia è un tema particolarmente caro a Fedez che in una serie di stories ha spiegato perché è così urgente ... Leggi su trendit (Di venerdì 2 aprile 2021) Lal’omobitransfobia promossa dal deputato del Pd Alessandro Zan è fra i temi attualmente più caldi e sensibili: gli episodi di omofobia che si consumano quasi quotidianamente nel nostro Paese hanno impresso una potente spinta propulsiva all’approvazione del ddl Zan che inserisce un’aggravante verso chi commette atti discriminatori, persecutori o addirittura violenti nei confronti delle persone appartenenti alla communità LGBT+. Diversi esponenti del mondomusica e dello spettacolo si sono uniti nella corale richiesta di approvare laZan come Elodie, Levante, Michele Bravi, Mahmood e. In modo particolare, la lottal’omofobia è un tema particolarmente caro ache in una serie di stories ha spiegato perché è così urgente ...

