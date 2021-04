DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: FP2 in tempo reale dalle 19.00, è già in palio la Q2 di domani! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Siamo al secondo appuntamento consecutivo sul tracciato qatariota, per cui sappiamo come (almeno sulla carta) dovrebbe svilupparsi questo fine settimana: il turno decisivo in vista delle qualifiche sarà questo. 18.20 Buongiorno e bentornati a Losail, tra 40 minuti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Doha La cronaca della FP1 – Classifica e tempi FP1 – Franco Morbidelli, doppia rottura di motore Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Doha, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Prosegue il lungo weekend sul circuito di Losail, dove si era già corso settimana scorsa il GP del Qatar. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 Siamo al secondo appuntamento consecutivo sul tracciato qatariota, per cui sappiamo come (almeno sulla carta) dovrebbe svilupparsi questo fine settimana: il turno decisivo in vista delle qualifiche sarà questo. 18.20 Buongiorno e bentornati a Losail, tra 40 minuti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio diLa cronaca della FP1 – Classifica e tempi FP1 – Franco Morbidelli, doppia rottura di motore Buongiorno e benvenuti alladelle prove libere 2 del GP di, seconda tappa del Mondiale. Prosegue il lungo weekend sul circuito di Losail, dove si era già corso settimana scorsa il GP del Qatar. I piloti avranno a disposizione 45 minuti diper ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Tutti gli aggiornamenti dal venerdì di libere del #DohaGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -