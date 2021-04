Covid, l’allarme della deputata Baldini: “Parlo da medico, Montecitorio non è sicuro” (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Lo dico da medico e non da parlamentare: alla Camera non ci sono le condizioni sanitarie per svolgere l’attività in sicurezza. Dovremo quanto meno aprire una riflessione sulla necessità di vaccinare non solo i deputati, ma anche le centinaia di dipendenti, giornalisti e ospiti che tutti i giorni frequentano assiduamente Montecitorio”. Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia, lancia l’allarme. Non è sorpresa dalla notizia per cui il deputato leghista Giuseppe Donina mercoledì è risultato positivo al Covid, dopo aver trascorso l’intera giornata di martedì a contatto coi colleghi nei lavori parlamentari. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Lo dico da medico e non da parlamentare: alla Camera non ci sono le condizioni sanitarie per svolgere l’attività in sicurezza. Dovremo quanto meno aprire una riflessione sulla necessità di vaccinare non solo i deputati, ma anche le centinaia di dipendenti, giornalisti e ospiti che tutti i giorni frequentano assiduamente Montecitorio”. Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia, lancia l’allarme. Non è sorpresa dalla notizia per cui il deputato leghista Giuseppe Donina mercoledì è risultato positivo al Covid, dopo aver trascorso l’intera giornata di martedì a contatto coi colleghi nei lavori parlamentari.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, mercoledì oltre 282mila vaccinazioni in Italia: è record | Lazio e Veneto lanciano l'allarme per il ritardo… - fattoquotidiano : IL MONITORAGGIO DELL'ISS L’indice di contagio in Italia scende sotto la soglia d’allarme di 1, ecco tutti i dati - Yogaolic : RT @messveneto: Covid, la strage dei sacerdoti: in un anno di pandemia 269 vittime: Le regioni più colpite al Nord, con il triste primato d… - infoitsalute : Covid, terapie intensive ancora in crescita: l'allarme dell'Iss - positanonews : #Apertura #Copertina #Covid #EconomiaeLavoro I “Ristoratori Lubrensi” a Porta a Porta lanciano l’allarme turismo -