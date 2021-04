Covid-19, Usa potrebbero essere a inizio di quarta ondata (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli Stati Uniti potrebbero essere nelle prime fasi di una quarta ondata della pandemia di Covid-19 che sta prendendo piede in tutto il Paese, con i casi di coronavirus in aumento in 25 Stati. Il Paese ha registrato, in media, 63.000 nuovi casi al giorno nell'ultima settimana, un aumento del 17% rispetto alla settimana precedente, ha riportato il sito di notizie Axios. Solo cinque Stati hanno recentemente registrato un calo dei nuovi contagi.Nella terza ondata della pandemia, che ha raggiunto il picco a gennaio, circa 250.000 persone ogni giorno sono risultate positive al Covid-19, secondo quanto riportato da Hill. Questo nuovo aumento dei casi è più pronunciato in Michigan e New York, ma si sta diffondendo in vaste aree del Paese. La causa di questa minaccia di una ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli Stati Unitinelle prime fasi di unadella pandemia di-19 che sta prendendo piede in tutto il Paese, con i casi di coronavirus in aumento in 25 Stati. Il Paese ha registrato, in media, 63.000 nuovi casi al giorno nell'ultima settimana, un aumento del 17% rispetto alla settimana precedente, ha riportato il sito di notizie Axios. Solo cinque Stati hanno recentemente registrato un calo dei nuovi contagi.Nella terzadella pandemia, che ha raggiunto il picco a gennaio, circa 250.000 persone ogni giorno sono risultate positive al-19, secondo quanto riportato da Hill. Questo nuovo aumento dei casi è più pronunciato in Michigan e New York, ma si sta diffondendo in vaste aree del Paese. La causa di questa minaccia di una ...

