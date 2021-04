Cos’è il Cat Calling e cosa è successo tra Tommaso Zorzi ed Er Faina dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi giorni è tornato in auge il termine “Cat Calling” in seguito alla denuncia di Aurora Ramazzotti, che attraverso Instagram ha raccontato dei commenti sessisti ricevuti mentre faceva jogging. Sulla vicenda è intervenuto anche Er Faina, il quale ha esternato il suo fastidio per questo fenomeno provocando l’ira di Tommaso Zorzi, amico di lunga data della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ma che Cos’è il Cat Calling? cosa significa? E perché questa vicenda ha creato tanto scompiglio? Che Cos’è il Cat Calling? Il significato del termine usato da Aurora Ramazzotti Il significato del termine “Cat ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi giorni è tornato in auge il termine “Cat” in seguito alladi, che attraverso Instagram ha raccontato dei commenti sessisti ricevuti mentre faceva jogging. Sulla vicenda è intervenuto anche Er, il quale ha esternato il suo fastidio per questo fenomeno provocando l’ira di, amico di lunga data della figlia di Michelle Hunziker ed Eros. Ma cheil Catsignifica? E perché questa vicenda ha creato tanto scompiglio? Cheil Cat? Il significato del termine usato daIl significato del termine “Cat ...

