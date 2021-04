Consiglio di Stato: obbligo di mascherina a scuola anche per i minori di dodici anni Respinto ricorso di genitori (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini ha quindi Respinto l’istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. “L’obbligo conteStato – si legge – non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza”. (tgcom24) L'articolo Consiglio di Stato: obbligo di mascherina a scuola anche per i minori di dodici ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildiha confermato l’diper i bambini di meno di 12. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini ha quindil’istanza cautelare di un gruppo dii cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. “L’conte– si legge – non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza”. (tgcom24) L'articolodidiper idi...

Covid, Consiglio Stato: sì a obbligo mascherina per minori 12 anni Il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini ha quindi respinto ...

