Cibo buttato e zero clienti: il lockdown di Pasqua costa ai ristoratori 1,7 miliardi

Proteste feroci, da Bologna a Bari, con i ristoratori inferociti a scandire cori contro il ministro della Salute Roberto Speranza e contro un governo Draghi che, come e più del precedente Conte bis, non trova soluzione diverse al chiudere in casa i cittadini. Non riuscendo poi ad aiutarli in maniera incisiva, lasciando che migliaia e migliaia di imprenditori a ogni latitudine finiscano in ginocchio. Senza nemmeno badarci troppo. Scene simili a quelle di queste ore, con il traffico in tilt in alcune città e in diverse tratte autostradali a causa delle proteste, si rincorrono ormai da settimane. Pochi giorni fa era stata Firenze a rimanere paralizzata di fronte alla marcia di chi, ormai esasperato, si ribellava all'ennesima stretta. Paolo Bianchini, ristoratore viterbese e presidente del Movimento imprese ospitalità (Mio) aderente a Federturismo di Confindustria, ha ...

