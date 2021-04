Caso camici in Lombardia, i pm di Milano: «Fontana sapeva dei soldi in Svizzera dal 1997» (Di venerdì 2 aprile 2021) Contestualmente al Caso camici, nei confronti di Attilio Fontana sono stati ipotizzati dalla Procura di Milano due ulteriori reati. Il governatore lombardo è infatti indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella parte dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati dalla madre su un conto svizzero in qualità di eredità e di cui il governatore sarebbe venuto a conoscenza solo nel 2015, a detta di Fontana. Tuttavia, le indagini condotte dalla procura di Milano indicherebbero che il presidente della Lombardia sarebbe stato a conoscenza dei soldi depositati sin dal 1997, anno in cui il conto venne aperto dalla madre in Svizzera. Secondo i pm milanesi, la madre di Fontana firmò i ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Contestualmente al, nei confronti di Attiliosono stati ipotizzati dalla Procura didue ulteriori reati. Il governatore lombardo è infatti indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella parte dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati dalla madre su un conto svizzero in qualità di eredità e di cui il governatore sarebbe venuto a conoscenza solo nel 2015, a detta di. Tuttavia, le indagini condotte dalla procura diindicherebbero che il presidente dellasarebbe stato a conoscenza deidepositati sin dal, anno in cui il conto venne aperto dalla madre in. Secondo i pm milanesi, la madre difirmò i ...

