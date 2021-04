Carfagna: "Il bando con selezioni veloci al Sud sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 6 aprile il bando con le selezioni veloci sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dopo 100 giorni figure tecniche ed esperti saranno al lavoro sul Pnrr nel Mezzogiorno". Così, su Twitter, il ... Leggi su primapaginanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 6 aprile ilcon lein. Dopo 100 giorni figure tecniche ed esperti saranno al lavoro sul Pnrr nel Mezzogiorno". Così, su Twitter, il ...

Advertising

mara_carfagna : Buone notizie per le amministrazioni del #Sud: varate, anche grazie a @renatobrunetta , le norme per portare a term… - mara_carfagna : Le 2.800 assunzioni nelle P.A. del #Sud diventano sempre più imminenti. Il 6 aprile il bando con le selezioni veloc… - infoitinterno : Sud, Carfagna: 6/7 bando in Gazzetta. 2.800 assunzioni sempre più imminenti - mara_carfagna : Le 2.800 assunzioni nelle P.A. del #Sud diventano sempre più imminenti. Il 6 aprile il bando con le selezioni veloc… - mara_carfagna : Buone notizie per le amministrazioni del #Sud: varate, anche grazie a @renatobrunetta , le norme per portare a term… -