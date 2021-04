Buttano farmaci e dpi in cassonetti carta ma vengono beccati | denunciate due persone

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – Stavano scaricando rifiuti speciali in un cassonetto della raccolta differenziata, quando una pattuglia della Polizia Locale li ha fermati e denunciati. I due, cittadini italiani di circa 60 anni, sono stati sorpresi dagli agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) nel quartiere Trieste, mentre erano intenti a scaricare da un Fiat Fiorino alcuni toner e altro materiale per gettarlo nel contenitore riservato alla raccolta della, all’interno del quale gli operanti hanno trovato alcuni scatoloni pieni di dispositivi medici, medicinali scaduti e una stampante, di cui i due si erano appena liberati. I responsabili, dopo aver recuperato quello che avevano gettato illegalmente nel cassonetto, sono stati accompagnati presso gli uffici della sede di Circonvallazione Ostiense e denunciati per il trasporto e lo sversamento illegale di rifiuti pericolosi. Il ...

Buttano farmaci

