Bonus covid stagionali 2.400 euro: a chi spetta, requisiti, domanda Inps (Di venerdì 2 aprile 2021) In arrivo il Bonus covid stagionali da 2.400 euro. La novità, in particolare, è stata introdotta dall’art. 10 del cd. “D.L. Sostegni” (D.L. n. 41/2021), entrato in vigore dal 23 marzo 2021. Si tratta, nello specifico, di un’indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori stagionali dipendenti appartenenti al settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nonché ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo tra il 1°gennaio 2019, in quanto maggiormente esposte dal punto di vista economico. La nuova misura è stata recepita dall’Inps con il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021. In ogni caso, si ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 aprile 2021) In arrivo ilda 2.400. La novità, in particolare, è stata introdotta dall’art. 10 del cd. “D.L. Sostegni” (D.L. n. 41/2021), entrato in vigore dal 23 marzo 2021. Si tratta, nello specifico, di un’indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratoridipendenti appartenenti al settore del turismo, degli stabilimenti termali e dellocolo, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nonché ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo tra il 1°gennaio 2019, in quanto maggiormente esposte dal punto di vista economico. La nuova misura è stata recepita dall’con il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021. In ogni caso, si ...

