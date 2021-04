Autocertificazione Pasqua e Pasquetta (Di venerdì 2 aprile 2021) Alfie Borromeo Le nuove regole del Governo per contenere la diffusione del coronavirus sono vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile 2021. Come ormai abbiamo imparato, per spostarsi in alcuni casi è necessaria l’Autocertificazione che serve a dichiarare il motivo del tuo spostamento. Per non andare incontro a sanzioni, però, bisogna compilarla adeguatamente, facendo molta attenzione. Come compilare l’Autocertificazione passo per passo L’Autocertificazione è un documento a tutti gli effetti e, per prima cosa, è assolutamente necessario (perché il documento sia legale) dichiarare il vero. Bisogna portare questo tipo di dichiarazione con sé quando ci si sposta. Quali spostamenti saranno consentiti di qui a Pasqua? A stabilire ancora limitazioni agli spostamenti, in considerazione dell’andamento epidemiologico, è il ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 2 aprile 2021) Alfie Borromeo Le nuove regole del Governo per contenere la diffusione del coronavirus sono vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile 2021. Come ormai abbiamo imparato, per spostarsi in alcuni casi è necessaria l’che serve a dichiarare il motivo del tuo spostamento. Per non andare incontro a sanzioni, però, bisogna compilarla adeguatamente, facendo molta attenzione. Come compilare l’passo per passo L’è un documento a tutti gli effetti e, per prima cosa, è assolutamente necessario (perché il documento sia legale) dichiarare il vero. Bisogna portare questo tipo di dichiarazione con sé quando ci si sposta. Quali spostamenti saranno consentiti di qui a? A stabilire ancora limitazioni agli spostamenti, in considerazione dell’andamento epidemiologico, è il ...

