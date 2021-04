Autismo | nella pandemia aumenta il bisogno di sostegni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021)Giornata Mondiale di consapevolezza sull’, soprattutto dopo un anno die isolamento forzato, è necessario accendere un faro sulla difficile condizione in cui stanno vivendo i ragazzi e le loro famiglie. Parliamo di 500 mila famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà spesso insormontabili senza avere a disposizione una rete che li sostenga in modo adeguato. La chiusura delle scuole per i minori e dei centri diurni per gli adulti sta provocando serie conseguenze per le persone con fragilità che spesso sono regredite rispetto alle abilità acquisite. In questo periodo è raddoppiato il numero delle richieste di aiuto. Serve mettere risorse per la realizzazione di percorsi di presa in carico multiprofessionale, soprattutto,difficile fase del passaggio all’età adulta. E, contestualmente, ...