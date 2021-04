Assoluti | che Martinenghi! Record italiano nei 50 rana

Advertising

Nuotomania : - zambrysss : RT @Gazzetta_it: #nuoto Assoluti a Riccione, che #Martinenghi! Record italiano nei 50 rana - Gazzetta_it : #nuoto Assoluti a Riccione, che #Martinenghi! Record italiano nei 50 rana - giulioenrico : @gauss_b @Rivadox63 Sto dicendo che gli usa son perfetti. Ben lungi. Non si vive di assoluti. Ma hanno trovato la q… - JValerioMg : @Potemkin959 I diritti che divengono doveri assoluti. Ma guarda un po’ -

Ultime Notizie dalla rete : Assoluti che

...botto nella terza giornata degliprimaverili di Riccione validi come trials olimpici ed europei degli italiani. Ed è un altro botto firmato Nicolò Martinenghi, il varesino dell'Aniene...Senza contaredue dei protagonistidi questa annata - Muriel e Zapata - hanno potuto rimanere tranquilli a Bergamo ed evitare il viaggio in Colombia, complice il rinvio delle gare di ...Donne rimaste sempre in prima linea, capaci di offrire un contributo assolutamente determinante per la tenuta materiale, psicologica e morale dell’intera collettività e che pur tuttavia stanno pagando ...Regione Marche, Acquaroli ha precisato che l'impennata dei contagi registrata Mercoledì era un errore, ma ha ribadito di non abbassare la guardia ...