Addio a Guerini | Cairo al funerale | il dolore oltre i colori

SportSpia : L’addio a Guerini, il presidente Cairo: ‘Accolto benissimo dai tifosi della Lazio’. Neanche davanti ai morti ci s… - AvvMennillo : In 3 mila per l’addio al calciatore Guerini: ai funerali anche Cairo - CalcioNews24 : Daniel Guerini, l’addio di Aquilani: «Dolore lancinante. Ciao campione» - cjmimun : RT @laziopress: GdS | Addio a Guerini. E il Papa partecipa con un messaggio - angiuoniluigi : RT @Corriere: In 3 mila per l’addio al calciatore Guerini: ai funerali anche Cairo -

Ci sono stati aspetti toccanti nella giornata tristissima dell'ultimo saluto a Daniel. Che non dimenticherò e porterò sempre con me[...] Il ricordo di un ragazzo d'oro. E tanti valori. La ...Ieri siamo stati uniti nel dolore per l'ultimo saluto a Daniel. È stata una giornata ... si è riversata al suo funerale per dirgli addio per sempre. Nella serata di mercoledì 24 marzo, a Roma, si è verificato un tragico incidente automobilistico nel quale ha perso la vita un giovane di ...