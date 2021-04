A Frontiere “Sotto il cielo del Congo” con la testimonianza di Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore ucciso (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Dal 2017 l’ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo era Luca Attanasio: giovane, brillante, generoso, ricco di curiosità e umanità, ucciso lo scorso 22 febbraio in un agguato in una parte d’Africa che cercava di aiutare, insieme al carabiniere che ha tentato di fargli da scudo con la sua stessa vita. “Sotto il cielo del Congo” è la puntata di “Frontiere” di oggi, sabato 3 aprile, condotta da Franco Di Mare alle 16.30 su Rai3, che racconta la vita dell’ambasciatore, il suo grande amore per l’Africa, il giallo legato alla sua morte, la storia tragica di un paese ricchissimo, il Congo, e la passione sofferente della sua popolazione in attesa di una rinascita. Il Congo è l’ombelico del mondo, con 82 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Dal 2017 l’ambasciatore nella Repubblica Democratica delera Luca: giovane, brillante, generoso, ricco di curiosità e umanità,lo scorso 22 febbraio in un agguato in una parte d’Africa che cercava di aiutare, insieme al carabiniere che ha tentato di fargli da scudo con la sua stessa vita. “ildel” è la puntata di “” di oggi, sabato 3 aprile, condotta da Franco Di Mare alle 16.30 su Rai3, che racconta la vita, il suo grande amore per l’Africa, il giallo legato alla sua morte, la storia tragica di un paese ricchissimo, il, e la passione sofferente della sua popolazione in attesa di una rinascita. Ilè l’ombelico del mondo, con 82 ...

