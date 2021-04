Vitalizi | Bellanova | ' sospensione a Del Turco profondamente ingiusta' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Consideroingiusto che l'Ufficio di Presidenza del Senato abbia confermato ladel vitalizio a Ottaviano Del, ex senatore e sindacalista italiano, bloccato a letto da una grave malattia". Così Teresadi Iv. "Ritengo che la decisione dellasia sbagliata, un accanimento verso un uomo gravemente malato, e credo che debba essere riconsiderata. Restituendo a Ottaviano, che ha dedicato la sua vita alla difesa della democrazia e del lavoro e ha segnato in modo importante la vita politica e del sindacato in Italia, la dignità che gli è propria e il rispetto".