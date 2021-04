Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)1 APRILEORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ...