Verona | il Comune risolve situazione debitoria di Hellas e Chievo

Advertising

alcinx : RT @openpolis: Tra le grandi città, Milano è di gran lunga il comune dove la vendita di beni e servizi “pesa” di più rispetto al totale del… - StefaniaNonno : RT @openpolis: Tra le grandi città, Milano è di gran lunga il comune dove la vendita di beni e servizi “pesa” di più rispetto al totale del… - openpolis : Tra le grandi città, Milano è di gran lunga il comune dove la vendita di beni e servizi “pesa” di più rispetto al t… - VespaclubVerona : Anzi, la limitazione alla circolazione dei veicoli euro zero è stata prorogata al 30/04 - giannidalmoro : ELEZIONI COMUNE DI VERONA: CE LA POSSIAMO FARE. -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Comune

VeronaSera

, ilrisolve la situazione debitoria delle società di calcio. Raggiunto l'accordo con l'Hellas, trattative in corso con il Chievo. Ildicerca di risolvere la situazione debitoria delle due società calcistiche, relativa ai canoni di affitto dello stadio Bentegodi. L'accordo fra ile la società Hellas, per ...La dipendente deldi Mantova Alberta Pomari è andata in pensione. Mercoledì 31 marzo per il suo ultimo giorno ... La Pomari, nata a Roverè in provincia di, si è trasferita a Mantova nel ...Verona, il Comune risolve la situazione debitoria delle società di calcio. Raggiunto l’accordo con l’Hellas, trattative in corso con il Chievo. Il comune di Verona cerca di risolvere la situazione ...Sull’accordo è intervenuto anche il presidente di Veronamercato, Michele Gruppo, il quale ha sottolineato che “Veronamercato opera in sinergia con l’interporto Quadrante Eu ...