Vaccino | Bertolaso | “In Lombardia prima dose a tutti entro luglio o ottobre”

Advertising

morry74 : Vaccino Covid, Bertolaso: 'Nuovo sistema operativo dal 2 aprile. Tutti v... - RegLombardia : @antodeste @enrico_carelli @FontanaPres @Bertolaso_Guido I soggetti “fragili” non dovranno aderire tramite la piatt… - antodeste : @RegLombardia @enrico_carelli @FontanaPres @Bertolaso_Guido io sono seguito da uno studio privato che mi ha detto d… - Leaderdelsettor : RT @rep_milano: Vaccino, al via gestione Poste. Bertolaso: 'Entro fine maggio Lombardia come Israele' - Cinzia59391505 : @La7tv @tagadala7 Milano un disastro le vaccinazioni mia madre 85 anni iscritta il 15/2e farà il vaccino il 7/4 se… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Bertolaso

... ma se avremo ulteriori forniture di, come è verosimile, pensiamo di salire alle 65mila somministrazioni al giorno - ha aggiunto- . Apriremo quindi la prenotazione per la fascia ...Guidolo ha recepito e ampliato ulteriormente". I numeri "Ad oggi " ha ricordato Fontana " sono stati erogati 1.629.000 dosi die il 63% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose e ...Parte domani la campagna di massa in Lombardia con la prenotazione aperta per le persone tra i 75 e i 79 anni. Poi toccherà ai cittadini con età inferiore, a decrescere, fino agli under 49 per i quali ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e sul nostro canale youtube ...