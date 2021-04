Uomini e Donne anticipazioni 1 aprile, Gemma si mette in mezzo a una coppia | Scoppia il caos (Di giovedì 1 aprile 2021) Gemma Galgani Uomini e Donne – Solonotizie24Gemma Galgani cerca l’amore in ogni uomo che desta la sua attenzione e ancora una volta si mette in mezzo a una coppia? Secondo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne la dama di Torino proverebbe una forte attrazione per un cavaliere che, a oggi, starebbe già impegnato in una conoscenza avviata all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. In questa nuova edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani, ormai veterana del programma, sembrerebbe avere tutte le intenzioni di voler trovare il suo principe azzurro… tanto da non scendere a compromessi e quindi intentare delle conoscenze nuove anche quando il cavaliere che ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021)Galgani– Solonotizie24Galgani cerca l’amore in ogni uomo che desta la sua attenzione e ancora una volta siina una? Secondo le nuovedila dama di Torino proverebbe una forte attrazione per un cavaliere che, a oggi, starebbe già impegnato in una conoscenza avviata all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. In questa nuova edizione diGalgani, ormai veterana del programma, sembrerebbe avere tutte le intenzioni di voler trovare il suo principe azzurro… tanto da non scendere a compromessi e quindi intentare delle conoscenze nuove anche quando il cavaliere che ...

