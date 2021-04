Ufficiale | posticipata la fine della regular season di Serie C

(Di giovedì 1 aprile 2021) Con un comunicato, laC ha reso noto la variazione delle ultime tre giornate di campionato posticipandole rispetto alla data iniziale. La decisione era nell’aria dopo le tante partite rinviate causa Covid. Ecco il comunicato: “Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo17a,18 a e 19a giornata di ritorno del CampionatoC 2020/2021 come di seguito riportato: 17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021 18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021 19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

WiAnselmo : Serie C, ufficiale: posticipata la fine della regular season, ecco il nuovo calendario del #Palermo - Mediagol : Serie C, ufficiale: posticipata la fine della regular season, ecco il nuovo calendario del #Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale posticipata

Mediagol.it

...season' di Serie C è stata: a causa dei numerosi rinvii in stagione il presidente Ghirelli aveva proposto un piano che è stato votato in Consiglio di Lega ed è quindi diventato...l'uscita originariamente prevista Il primo trailerdi Mortal Kombat " Il film ha convinto gran parte dei fan della saga; ma l'uscita del reboot cinematografico è stata appena...Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, ...Ora è ufficiale: il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09 ...