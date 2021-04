Traffico Roma del 01-04-2021 ore 17:00 (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane resta qualche disagio sull’Aurelia causa lavori Ci sono ancora una menti tra via di Casal Lumbroso il raccordo anulare in direzione del centro sulla raccordo anulare rallentamenti di lieve entità per Traffico intenso in carreggiata interna all’altezza della Flaminia poi a partire dalla Nomentana sennò lo svincolo La Rustica il quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita Romanina a San Giovanni la polizia locale Cervignano un incidente in via dell’Amba Aradam ripercussioni e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane resta qualche disagio sull’Aurelia causa lavori Ci sono ancora una menti tra via di Casal Lumbroso il raccordo anulare in direzione del centro sulla raccordo anulare rallentamenti di lieve entità perintenso in carreggiata interna all’altezza della Flaminia poi a partire dalla Nomentana sennò lo svincolo La Rustica il quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscitanina a San Giovanni la polizia locale Cervignano un incidente in via dell’Amba Aradam ripercussioni e ...

Advertising

PLRomaCapitale : #Roma - Via della Magliana altezza Via Pescia, traffico rallentato causa #incidente altezza civico 179 - PLRomaCapitale : #Roma: Via Ardeatina altezza Via di Fioranello, traffico rallentato causa #incidente in direzione fuori Roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-04-2021 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - AlatiGiulio : @gloquenzi @virginiaraggi Aver intasato Roma che il traffico era già pesante dimezzando le corsie delle consolari e… -