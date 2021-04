Traffico Roma del 01-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione qualche disagio sull’Aurelia a causa lavori ci sono incolonnamenti tra via del Casale Lumbroso il raccordo anulare in direzione del centro città sul Raccordo Anulare rallentamenti di lieve entità perintenso in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio per laFiumicino Sino all’uscitanina al Aurelio incidente lungo la circonvallazione Aurelia all’altezza di via Giuseppe Palombini ripercussioni e code in via Gregorio VII in piazza di Villa Carpegna altro incidente alla Gianicolense in Piazza San Giovanni di Dio all’altezza di via Federico Ozanam evitabili i disagi per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ...