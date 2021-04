Tommaso Marcon sostituisce Corsi per il GP Doha (Di giovedì 1 aprile 2021) Debutto anticipato per Tommaso Marcon che salirà sulla F2 del team MV Agusta Forward Racing a partire dal Gran Premio di Doha, prossimo appuntamento del Mondiale Moto2, come sostituto dell’infortunato Simone Corsi: vittima di un “high-side” nella Q1 di sabato scorso con conseguente frattura composta del polso sinistro. Sebbene l’intervento chirurgico sia stato scongiurato, Corsi dovrà rimanere a riposo rinunciando anche al secondo appuntamento del Qatar. Dal suo canto, il romano, rimarrà a Losail insieme alla squadra in attesa della seconda dose del Vaccino e per poter supportare l’esordio del giovane Marcon nella classe intermedia con la sua esperienza e preziosi consigli tecnici. MV anticipa l’esordio con Tommaso Marcon L’avventura del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Debutto anticipato perche salirà sulla F2 del team MV Agusta Forward Racing a partire dal Gran Premio di, prossimo appuntamento del Mondiale Moto2, come sostituto dell’infortunato Simone: vittima di un “high-side” nella Q1 di sabato scorso con conseguente frattura composta del polso sinistro. Sebbene l’intervento chirurgico sia stato scongiurato,dovrà rimanere a riposo rinunciando anche al secondo appuntamento del Qatar. Dal suo canto, il romano, rimarrà a Losail insieme alla squadra in attesa della seconda dose del Vaccino e per poter supportare l’esordio del giovanenella classe intermedia con la sua esperienza e preziosi consigli tecnici. MV anticipa l’esordio conL’avventura del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Marcon Moto2, GP Doha: Sam Lowes pronto per il bis, ma occhio agli italiani MV Agusta del team Forward che avrà in sella alla seconda moto Tommaso Marcon , il quale sostituirà l'infortunato Simone Corsi . Il giovane pilota veneto correrà con l'unico obiettivo di prendere ...

Moto2 - GP Qatar 2: Marcon sostituisce Corsi Sarà la terza guida del team MV Forward Racing, Tommaso Marcon, a sostituire Simone Corsi per il Gran Premio del Qatar (secondo appuntamento del mondiale che si disputerà questo fine settimana, ndr). Il pilota romano si è infortunato al polso ...

Simone Corsi out a Doha: al suo posto sulla Mv Agusta c'è Tommaso Marcon La Gazzetta dello Sport Moto2, GP Doha: Sam Lowes pronto per il bis, ma occhio agli italiani MV Agusta del team Forward che avrà in sella alla seconda moto Tommaso Marcon, il quale sostituirà l'infortunato Simone Corsi. Il giovane pilota veneto correrà con l'unico obiettivo di prendere ...

Corsi fuori dopo l’infortunio, in Qatar entra Marcon A partire dal TISSOT Grand Prix of Doha fino al suo completo recupero, sarà Tommaso Marcon a sostituirlo nel Campionato del Mondo Moto2™. Quello in Qatar non sarà altro che un debutto anticipato per ...

