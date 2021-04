The Falcon and the Winter Soldier: a chi non piacerà (Di giovedì 1 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=dmnxU17AVhU Avengers: Endgame, il più recente capitolo della saga cinematografica dei Vendicatori, si concludeva con il commiato dei due grandi leader della folta comunità di supereroi che si era unita loro per sconfiggere il fanatico Thanos. The Falcon and the Winter Soldier è la serie, da 19 marzo su Disney+, che descrive il mondo – naturalmente quello dei cinecomic Marvel – dopo che il sacrificio di Iron Man ha riportato in vita la metà della popolazione obliterata dall’alieno. È una serie riflessiva, introspettiva ma comunque densa di momenti d’azione, che descrive un periodo di transizione: quello della vecchia guardia di eroi che passa il testimone alla nuova. Sam Wilson, il soldato con le ali metalliche, e Bucky Barnes, il soldato d’inverno con l’arto d’acciaio sono stati il braccio destro del ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=dmnxU17AVhU Avengers: Endgame, il più recente capitolo della saga cinematografica dei Vendicatori, si concludeva con il commiato dei due grandi leader della folta comunità di supereroi che si era unita loro per sconfiggere il fanatico Thanos. Theand theè la serie, da 19 marzo su Disney+, che descrive il mondo – naturalmente quello dei cinecomic Marvel – dopo che il sacrificio di Iron Man ha riportato in vita la metà della popolazione obliterata dall’alieno. È una serie riflessiva, introspettiva ma comunque densa di momenti d’azione, che descrive un periodo di transizione: quello della vecchia guardia di eroi che passa il testimone alla nuova. Sam Wilson, il soldato con le ali metalliche, e Bucky Barnes, il soldato d’inverno con l’arto d’acciaio sono stati il braccio destro del ...

