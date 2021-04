Svegliati Amore Mio fa il pieno di ascolti: Nanà ha conquistato soprattutto le donne, i dati dello share (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche il secondo episodio della fiction “Svegliati Amore Mio” ha conquistato il pubblico di canale 5. Il cast, come è ormai noto, è composto da Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca e tantissimi altri interpreti di livello. Mediaset fa sapere, tramite un comunicato stampa, che gli ascolti raggiunti dalla seconda puntata sono stati più che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche il secondo episodio della fiction “Mio” hail pubblico di canale 5. Il cast, come è ormai noto, è composto da Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca e tantissimi altri interpreti di livello. Mediaset fa sapere, tramite un comunicato stampa, che gliraggiunti dalla seconda puntata sono stati più che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - SMSNEWSOFFICIAL : Ottimo risultato per la seconda puntata della serie “Svegliati amore mio” - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ SVEGLIATI AMORE MIO “ * SECONDA PUNTATA DEL 31 MARZO 2021, « L’INCIDENTE ALL’ACCIAIERIA ACUTIZZA LE DI… -