Star Wars: Jar Jar Binks apparirà nella miniserie Obi-Wan Kenobi?

Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks nel franchise di Star Wars, ha confermato che non apparirà nella miniserie Obi-Wan Kenobi. A domanda diretta dei fan sui social, l'attore ha risposto così: "Grazie per l'apprezzamento, ma non ci sarò, per quanto mi sarebbe piaciuto. Però sono felice di vedere persone a cui voglio un gran bene tornare a fare grandi cose insieme." Sulla possibilità di apparizioni del personaggio in altri progetti ha commentato: "Non so quanto sia probabile, ma sono felice di sapere di aver portato gioia ..."

