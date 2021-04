Sondaggio Masia, il lockdown di aprile divide gli italiani: cala ancora la fiducia nel premier Draghi (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l’exploit di inizio mandato, continua a calare la fiducia degli italiani nel governo Draghi. Stando agli ultimi dati del Sondaggio di EMG Acqua, presentati durante la puntata odierna di Agorà su Rai2, il Il 49% degli italiani ha poca o nessuna fiducia nell’esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce, mentre Il 41% ne ha «molta o abbastanza». EMG Acqua per Agorà La fiducia nel governo Draghi, 1 aprile 2021 Dopo il via libera del Cdm al decreto Covid, il 50% degli italiani è d’accordo con la decisione del Governo di abrogare le zone gialle fino al 30 aprile, mentre il 46% si dice contrario. Sul fronte delle riaperture scolastiche che prevede il ritorno alla didattica in ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l’exploit di inizio mandato, continua are ladeglinel governo. Stando agli ultimi dati deldi EMG Acqua, presentati durante la puntata odierna di Agorà su Rai2, il Il 49% degliha poca o nessunanell’esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce, mentre Il 41% ne ha «molta o abbastanza». EMG Acqua per Agorà Lanel governo, 12021 Dopo il via libera del Cdm al decreto Covid, il 50% degliè d’accordo con la decisione del Governo di abrogare le zone gialle fino al 30, mentre il 46% si dice contrario. Sul fronte delle riaperture scolastiche che prevede il ritorno alla didattica in ...

