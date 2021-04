Sanità in Sicilia, scintille all’Ars tra Dipasquale e vicepresidente Di Mauro (Di giovedì 1 aprile 2021) Battibecco all’Assemblea regionale Siicliana tra l’onorevole Nello Dipasquale del PD e il vicepresidente dell’Ars, Roberto Di Mauro nel corso degli interventi del dibattito sulla Sanità. mra/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Battibecco all’Assemblea regionale Siicliana tra l’onorevole Nellodel PD e ildell’Ars, Roberto Dinel corso degli interventi del dibattito sulla. mra/pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CottarelliCPI : Sembra che l'assessore alla sanità della #Sicilia, ora dimesso, facesse 'spalmare' i morti affinché la sua regione… - LaStampa : Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all’Istituto Superiore di Sanità: in Sicilia arrestati dirigente della Reg… - RaiNews : Indagato anche assessore alla Sanità - Michele1988 : RT @CottarelliCPI: Sembra che l'assessore alla sanità della #Sicilia, ora dimesso, facesse 'spalmare' i morti affinché la sua regione non d… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Sanità in Sicilia, scintille all’Ars tra Dipasquale e vicepresidente Di Mauro -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Sicilia Il contrattacco di Nello 'Musumeci ha deciso di non ascoltare' "Siamo preoccupati per il caos che regna nella sanità ... presidente della Regione, assessore ad interim alla Salute e commissario per l'emergenza Covid in Sicilia"...

b/b In Sicilia nella settimana che va dal 24 al 30 marzo, risulta un peggioramento dell'indicatore dei "... Intanto la bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla sanità siciliana alimenta anche le ...

Vaccino Covid, 14 milioni di dosi al mese: saremo in grado di farli? Il Mattino 'Musumeci ha deciso di non ascoltare' "Siamo preoccupati per il caos che regna nella... presidente della Regione, assessore ad interim alla Salute e commissario per l'emergenza Covid in"...Innella settimana che va dal 24 al 30 marzo, risulta un peggioramento dell'indicatore dei "... Intanto la bufera giudiziaria che si è abbattuta sullasiciliana alimenta anche le ...