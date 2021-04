Red Bull: “Ad Imola per migliorare la RB16B” (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l’ottimo esordio in Bahrein, dove è arrivata seconda a pochi decimi dalla Mercedes di Lewis Hamilton, la Red Bull guarda già al prossimo appuntamento del mondiale. Il team austriaco è a lavoro per estrarre il massimo potenziale dalla RB16B in vista del GP di Imola, in programma il 18 aprile. Il primo GP della stagione 2021 di F1 ha confermato quello che era nell’aria già dai test pre-stagionali: il mondiale sarà una sfida a due tra Mercedes e Red Bull. Al momento la squadra di Milton Keynes dispone della vettura più veloce e competitiva. Ne è consapevole anche la Mercedes che sa di aver vinto in Bahrein solo in virtù di un errore di strategia dei rivali e di un cavillo nel regolamento che ha costretto Max Verstappen a restituire la posizione ad Hamilton dopo lo splendido sorpasso dell’olandese ai danni del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l’ottimo esordio in Bahrein, dove è arrivata seconda a pochi decimi dalla Mercedes di Lewis Hamilton, la Redguarda già al prossimo appuntamento del mondiale. Il team austriaco è a lavoro per estrarre il massimo potenziale dallain vista del GP di, in programma il 18 aprile. Il primo GP della stagione 2021 di F1 ha confermato quello che era nell’aria già dai test pre-stagionali: il mondiale sarà una sfida a due tra Mercedes e Red. Al momento la squadra di Milton Keynes dispone della vettura più veloce e competitiva. Ne è consapevole anche la Mercedes che sa di aver vinto in Bahrein solo in virtù di un errore di strategia dei rivali e di un cavillo nel regolamento che ha costretto Max Verstappen a restituire la posizione ad Hamilton dopo lo splendido sorpasso dell’olandese ai danni del ...

ETHER_KUN : red bull apollo IE - FormulaPassion : #F1 | Chris Horner ha parlato dei tagli che #RedBull ha dovuto operare in inverno per rientrare nei 145 milioni di… - Daniela22616327 : Diario alimentare, 01/04/21 Seconda merenda: purè di mela con cioccolato fondente e Red bull zero. - f1world_it : RT @DaniloTabbone1: Il mio editoriale sul #BahrainGP per @f1world_it - NWS_Mettiuu : @_Giovy_1006 Con i contatti lag del 2018 probabilmente sarebbe stata doppietta red bull ?? -