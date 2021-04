' Positivi in Nazionale? I calciatori del Napoli possono allenarsi'

Advertising

DiMarzio : #Italia, 4 tamponi positivi nello staff del gruppo squadra: il primo caso già in Bulgaria - capuanogio : ?? Positivi nello staff della nazionale #Italia ???? - forumJuventus : Nazionale, 4 positivi al Covid tra i membri dello staff. La notizia pubblicata dopo #LituaniaItalia ??… - thisisgrts : @TironeDavi 4 positivi nello staff della Nazionale... - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Italia, 4 membri dello staff tecnico positivi al Covid-19, ipotesi isolamento fiduciario per i calciatori della n… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi Nazionale

NAPOLI - "nello staff dellacon tre giocatori del Napoli in gruppo? Secondo il regolamento, dovrebbero essere sottoposti ad un isolamento fiduciario che permetterà loro di allenarsi ...Inoltre, in 10 Regioni aumentano i casi attualmente, dato che si riflette anche a livello. 'Sul versante ospedaliero - ha aggiunto Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi ...In casa Napoli c'è un po' di preoccupazione per il mini-focolaio scoppiato in Nazionale dopo le positività al Covid ... i quali però non avrebbero avuto contatti stretti con le persone risultate ...Gli attualmente positivi sono oggi 28.428 ... Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in ...