Perizie sulla firma falsa del conto in Svizzera | di Fontana e della madre

(Di giovedì 1 aprile 2021) Laritenutacon cui ladel presidenteLombardia Attilionel 2005 avrebbe aperto ilincon circa 2,5 milioni ‘sospetti’ e riportata in calce sui documenti allegati nel 2015 dal governatore alla voluntary disclosure verrà comparata con quella apposta in calce nei rapporti bancari originali dalla signora e con quelle del figlio. Questo, insieme ad altri, è uno degli accertamenti che la Procura di Milano intende verificare e che hannoportato alla rogatoria alle autorità elvetiche nella nuova indagine nata dal caso camici nella quale il governatore lombardo risulta iscritto per autoriciclaggio e false dichiarazioni in voluntary.