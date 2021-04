Pasqua 2021: restrizioni Covid, i divieti regione per regione dalle spiagge ai supermercati (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo accesso vietato alle seconde case per chi proviene da fuori ma anche restrizioni per limitare i contagi nelle festività Pasquali Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo accesso vietato alle seconde case per chi proviene da fuori ma ancheper limitare i contagi nelle festivitàli

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - comunevenezia : #Musica #Pasqua Venerdì 2 aprile 2021 alle ore 17.30 Claus Peter Flor dirigerà il Requiem di Mozart in diretta str… - LiaColombo1 : Domani mattina, parto subito col preparare la #PastieraNapoletana (vegana). Così per il giorno di #Pasqua è perfett… - OmarSarcinella : Coronavirus, record di nuovi casi in Puglia: 2.369 in un giorno. Lopalco: “Evitate le visite di Pasqua, può essere… -