Palermo-Foggia | ufficiale la data del recupero | ecco quando si giocherà

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si affronteranno mercoledì 14 aprile,.E': si disputerà mercoledì 14 aprile alle ore 15:00 allo stadio "Renzo Barbera", match valido per la 14^ giornata di ritorno, rinviata a causa del massiccio numero di positivi riscontrati tra le fila del club pugliese.comunicata attraverso una notadalla Lega Pro, diramato proprio pochi istanti fa tramite i propri canali di riferimento.Il comunicato:MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021 9a GIORNATAGIRONE AOLBIA – COMO Ore 15.0014a GIORNATAGIRONE COre 15.00GIOVEDÌ 15 APRILE 202114a GIORNATAGIRONE CMONOPOLI – CASERTANA Ore 15.00MERCOLEDÌ 21 APRILE 202113a GIORNATAGIRONE AJUVENTUS U23 – OLBIA Ore 15.0015a ...

Mediagol.it

Francavilla -La data diè ancora da decidere.CAVESE " POTENZA 0 - 2 CLASSIFICA TERNANA 78 AVELLINO 63 BARI 56 CATANZARO 55 CATANIA, J STABIA 4947 TERAMO 42 CASERTANA 4139 VITERBESE 36 POTENZA, TURRIS 35 V FRANCAVILLA, MONOPOLI 34 VIBONESE 31 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C 34a GIORNATA " 3 ...La situazione è parecchio delicata, con diverse squadra che devono recuperare alcune gare rinviate a causa dei focolai covid ...Il Covid sta continuando a penalizzare il Monopoli e i suoi tifosi. Con un comunicato ufficiale, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha infatti preso atto dell’istanza documentale presentata in d ...