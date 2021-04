MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non parto per il podio, voglio vincere! Non penso a un flop Ducati a Losail” (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesco Bagnaia è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Doha 2021 della MotoGP. Il pilota della Ducati, reduce da pole position e podio nel primo atto della stagione, sempre sul circuito di Losail, vuole fare ancora meglio in questo secondo capitolo nel deserto qatariota, e lo conferma nella conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend. “Sembra che anche domenica dovremo affrontare tanto vento, ma saremo più pronti questa volta. Per quanto visto un anno fa, le doppiette sono sempre risultate differenti tra gara-1 e gara-2, per cui dovremo capire come andranno le cose. Di sicuro farò di tutto per tornare a lottare per il successo, e non solo per il podio”. podio che è arrivato con il terzo posto del Gran ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Doha 2021 della. Il pilota della, reduce da pole position enel primo atto della stagione, sempre sul circuito di, vuole fare ancora meglio in questo secondo capitolo nel deserto qatariota, e lo conferma nella conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend. “Sembra che anche domenica dovremo affrontare tanto vento, ma saremo più pronti questa volta. Per quanto visto un anno fa, le doppiette sono sempre risultate differenti tra gara-1 e gara-2, per cui dovremo capire come andranno le cose. Di sicuro farò di tutto per tornare a lottare per il successo, e non solo per il”.che è arrivato con il terzo posto del Gran ...

